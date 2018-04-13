"التعليم" تكرم الفائزين بمسابقات ملتقى الموهوبين لطلاب التربية الخاصة

صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بإنه تم تكريم الطلاب الفائزين في مسابقات ملتقى الموهوبين لطلاب التربية الخاصة والدمج بالمدينة الشبابية بمدينة السلام، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، والأستاذ محمد عقل مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء.

أكدت الدكتورة إنجي مشهور مستشار وزير التعليم للاحتياجات الخاصة أنه تم تكريم الطلاب الفائزين في الثلاث مسابقات، حيث فازت بالمركز الأول في مسابقة كرة السلة محافظة جنوب سيناء، وحققت محافظة قنا المركز الثاني، بينما حصلت محافظة أسوان على المركز الثالث.

وأضافت أنه بالنسبة لمسابقة الرسم والمشغولات الفنية، فقد تفوقت محافظة الغربية محققة المركز الأول، أما المركز الثاني فكان من نصيب محافظة الفيوم، أما المركز الثالث ففازت به محافظة المنيا.

من جهتها أكدت عبدالسلام أن مسابقة المسرح فاز فيها بالمركز الأول محافظة البحيرة عن مسرحية بعنوان (لا للإرهاب)، بينما حصلت على المركز الثاني محافظة الإسكندرية عن مسرحية بعنوان (عايز حقي)، أما محافظة مطروح فقد حققت المركز الثالث عن مسرحية بعنوان (بنحب مصر)، مضيفة أن مهمة لجنة التحكيم في جميع المسابقات كانت في غاية الصعوبة بسبب قوة وروعة أداء الطلاب في مسابقة كرة السلة، وظهور المهارة والإبداع في أبهى صورة في مسابقة المسرح، ومسابقة الرسم والمشغولات الفنية.

وفي نفس السياق شاهد محافظ جنوب سيناء العروض الفنية، وأشاد بالقدرات الفائقة التي يتمتع بها الطلاب المشاركين، مؤكدًا انبهاره بالصورة الشخصية التي رسمها له الطالب اكسم هاني من محافظة كفر الشيخ، في نفس لحظة ظهوره في الحفلة، مشيرًا إلى إتاحة حضور عرض دولفين مجاني في شرم الشيخ خاص لجميع المنتخبات المشاركة واللجنة المنظمة.

ومنح الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في كل مسابقة كؤوس وميداليات وشهادات تقدير، بالإضافة إلى منح كل الطلاب المشاركين واللجنة المنظمة شهادات تقدير، وقد أبدى الطلاب الفائزين سعادتهم الغامرة لفوزهم من بين كل المشاركين المميزين، وفي ظل منافسة مشتعلة بينهم، كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لجهود الوزارة في تقديم كل الدعم والتشجيع لهم.