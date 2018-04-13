مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في قنا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا مع مسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا.

وخلال الاجتماع، صرح اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بأنه يتم في محافظة قنا تنفيذ 9 مشروعات لمياه الشرب، بطاقة 181 ألف م3/ي، بتكلفة 897.7 مليون جنيه، وهي (محطة مياه الشاورية – محطة مياه العضاضية – محطة مياه فرشوط – توسعات محطة مياه دشنا – محطة مياه ابوتشت – تأهيل وتطوير محطة مياه نجع حمادي – محطة مياه حجازة قبلي – محطة مياه الحراجية – استكمال محطة مياه الوقف).

وبشأن مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظة قنا، قال اللواء سيد العشري: يجرى تنفيذ 9 مشروعات، بتكلفة مليار و880 مليون جنيه، وهي (محطة صرف صحي فرشوط - محطة صرف صحي نقادة - محطة صرف صحي قفط - شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع للقرى التابعة لمحطة صرف صحي قوص - توسعات محطة صرف صحى قنا والغابة الشجرية - التوسع الثاني لمحطة معالجه صرف صحي قنا - توسعات محطة معالجة صرف صحي قوص - توسعات محطة معالجة صرف صحي دشنا - محطة صرف صحي الوقف)، مضيفاً أنه يجرى أيضا توصيل خدمات الصرف الصحي لـ42 قرية، بخلاف 18 قرية مخدومة.