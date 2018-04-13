تسجيل الدخول

الوطن

مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في قنا

منذ 17 دقيقة
كتب: جهاد عباس:
مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في قنا

شبكات مياه الشرب

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا مع مسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا.

وخلال الاجتماع، صرح اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بأنه يتم في محافظة قنا تنفيذ 9 مشروعات لمياه الشرب، بطاقة 181 ألف م3/ي، بتكلفة 897.7 مليون جنيه، وهي (محطة مياه الشاورية – محطة مياه العضاضية – محطة مياه فرشوط – توسعات محطة مياه دشنا – محطة مياه ابوتشت – تأهيل وتطوير محطة مياه نجع حمادي – محطة مياه حجازة قبلي – محطة مياه الحراجية – استكمال محطة مياه الوقف).

وبشأن مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظة قنا، قال اللواء سيد العشري: يجرى تنفيذ 9 مشروعات، بتكلفة مليار و880 مليون جنيه، وهي (محطة صرف صحي فرشوط - محطة صرف صحي نقادة - محطة صرف صحي قفط - شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع للقرى التابعة لمحطة صرف صحي قوص - توسعات محطة صرف صحى قنا والغابة الشجرية - التوسع الثاني لمحطة معالجه صرف صحي قنا - توسعات محطة معالجة صرف صحي قوص - توسعات محطة معالجة صرف صحي دشنا - محطة صرف صحي الوقف)، مضيفاً أنه يجرى أيضا توصيل خدمات الصرف الصحي لـ42 قرية، بخلاف 18 قرية مخدومة.

أخبار متعلقة

"الجندي": تغطية 40٪ من مشروعات الصرف الصحي في قنا وسوهاج خلال 2018

"الجندي": تغطية 40٪ من مشروعات الصرف الصحي في قنا وسوهاج خلال 2018
محافظ القليوبية: تغطية 70% من قرى المحافظة بخدمة الصرف الصحي

محافظ القليوبية: تغطية 70% من قرى المحافظة بخدمة الصرف الصحي
محافظ بورسعيد: تشكيل لجنة فنية للمرور على جميع محطات الصرف الصحي

محافظ بورسعيد: تشكيل لجنة فنية للمرور على جميع محطات الصرف الصحي
"الصرف الصحي" تناشد المواطنين بسرعة الإبلاغ عن سرقة أغطية البالوعات

"الصرف الصحي" تناشد المواطنين بسرعة الإبلاغ عن سرقة أغطية البالوعات
محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالغردقة

محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالغردقة
دمياط الأكثر استفادة بخدمات الصرف الصحي.. والأهالي: "الوضع دلوقت أفضل"

دمياط الأكثر استفادة بخدمات الصرف الصحي.. والأهالي: "الوضع دلوقت أفضل"

التعليقات

الفرعون المصرى ملكاً على أوروبا

أحدث الأخبار

"الجندي" تهنئ إسعاد يونس بعيد ميلادها: صاحبة السعادة كل سنة وأنت طيبة

"الجندي" تهنئ إسعاد يونس بعيد ميلادها: صاحبة السعادة كل سنة وأنت طيبة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الحي مع بدء المواجهات في غزة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الحي مع بدء المواجهات في غزة

تسمم طالبتين تناولتا "برشام" عن طريق الخطأ في المنوفية

تسمم طالبتين تناولتا "برشام" عن طريق الخطأ في المنوفية

آخر تطورات فضائح ترامب.. محاميه يبدأ مواجهة ستورمي دانيالز

آخر تطورات فضائح ترامب.. محاميه يبدأ مواجهة ستورمي دانيالز

"الإسكان" تنفذ عددا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في قنا

"الإسكان" تنفذ عددا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في قنا

اختيارات الوطن

الصناعات الخشبية بلمسة أنثوية: النجارة للستات

الصناعات الخشبية بلمسة أنثوية: النجارة للستات

ديكورات منزلية من الصدف لأصحاب الذوق الرفيع: أجمل وأرخص

ديكورات منزلية من الصدف لأصحاب الذوق الرفيع: أجمل وأرخص

فانوس بـ«فلاشة وكارت ميمورى وبلوتوث».. المصرى يكسب

فانوس بـ«فلاشة وكارت ميمورى وبلوتوث».. المصرى يكسب

سارة تتحدى مبدأ «الزوجة الواحدة» بتزويج زوجها: «بغير بس غيرتي مش هدامة»

سارة تتحدى مبدأ «الزوجة الواحدة» بتزويج زوجها: «بغير بس غيرتي مش هدامة»

«للتطوع فوائد أخرى».. شعار المترجمين فى المهرجانات الفنية

«للتطوع فوائد أخرى».. شعار المترجمين فى المهرجانات الفنية

الأكثر قراءة

عاجل