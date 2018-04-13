القضاء الروسي يأمر بحجب تطبيق "تلجرام" للرسائل المشفرة

أمرت محكمة في موسكو، اليوم، بحجب تطبيق تلجرام للرسائل المشفرة في روسيا لرفضه تزويد جهاز الاستخبارات بالشيفرة التي تتيح الاطلاع على رسائل المستخدمين.

وحذرت هيئة التنظيم "روسكومنادزور" التي رفعت الشكوى الى المحكمة الخميس من ان القرار سيطبق فور صدور القرار. وعقدت الجلسة في غياب ممثلين عن تلجرام.

وكانت "روسكومنادزور" اعلنت في بيان الاسبوع الماضي أنها قدمت شكوى أمام محكمة في موسكو تطالب "بالحدّ من استخدام" تلجرام وهو تطبيق التراسل المجاني الذي أسسه الروسي بافل دوروف والمعروف بمستوى السرية العالي الذي يتيحه.

وأمهلت السلطات الروسية في 20 مارس إدارة التطبيق 15 يوما لتقديم رموز تشفيرها.