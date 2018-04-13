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الوطن

"الإسكان" تنفذ عددا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في قنا

منذ 11 دقيقة
كتب: جهاد عباس
"الإسكان" تنفذ عددا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في قنا

اصلاح مياه الشرب "ارشيفية"

قال المهندس السيد محمود عبدالله ربيع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إن الشركة حاصلة على شهادات الجودة في الإدارة الفنية المستدامة (TSM)، لمحطات المياه الآتية: (محطة مياه الصالحية السطحية بمركز قنا - محطة مياه دشنا السطحية - محطة مياه العرب والنجاجره - محطة مياه السلامية المدمجة بمركز نجع حمادي - محطة مياه الطويرات - محطة مياه كلاحين ابنود - محطة مياه نجع عليقى - محطة مياه الشعانية المدمجة بمركز نجع حمادي - محطة مياه نجع حمادي - محطة مياه الجزيرية)، كما أن المعمل المركزي بالشركة حاصل على شهادة الأيزو 17025، موضحا أنه تم البدء في تشغيل منظومة العداد مسبق الدفع، وتم تركيب 15 عدادا، ويجرى التعاقد على باقي الكمية الموردة 1000 عداد.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا.

وأضاف، أن هناك عددا من المشروعات دخلت الخدمة، خلال العام 2016 - 2017، وهي (إعادة تأهيل محطة النجاحية - إعادة تأهيل محطة القصر والصياد - إعادة تأهيل محطة مياه الحلمية - إنشاء محطة مياه الكلح - محطة المنطقة الصناعية (هو) - رافع أبوعموري - إنشاء محطة السمطا - إعادة تأهيل محطة العزيزية - رافع أبودياب (3 آبار) - محطة جزيرة الحمودي - إعادة تأهيل محطة دندرة - إنشاء محطة مياه الغوصة - إنشاء محطة مياه الطوابية - إنشاء محطة مياه الحجيرات - رافع مياه الكلاحين - نقل وتركيب محطة مياه كومباكت لقرية العقب - إنشاء محطة مياه الكراتية - إنشاء رافــع مـيـاه لـتـغـذيـة قـريـة حجازة - إعادة تأهيل محطة مياه الخطارة - إنشاء محطة مياه أسمنت - إنشاء محطة مياه دنفيق - إعادة تأهيل محطة طوخ - إحلال وتجديد شبكات أقطار مختلفة بانحاء المحافظة - إحلال وتجديد أعمال كهروميكانيكية بمحطات المياه وروافع الصرف الصحي - إعادة تأهيل وإنشاء 24 محطة نقالى بإجمالي كمية مياه 600 ل/ث).

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