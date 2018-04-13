"صحة الجيزة": إجراء تحليل فيروس "C" على 21 ألف مواطن

قال الدكتور هشام كامل، مدير مديرية الصحة بالجيزة، إن المحافظة مستمرة في تنفيذ القوافل العلاجية المجانية لمصابي فيروس "C" وذلك طبقاً للخطة القومية التي تنفذها الدولة لمكافحة المرض حيث وصل إجمالي المترددين حتى الآن 20 ألف و613 مواطن وتم علاج 292 مواطن منهم وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وأشار إلى أنه تنفيذا لتعليمات اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، تم تعديل مواقع القوافل العلاجية لتحقيق أكبر استفادة لكافة المواطنين بالتنسيق مع وزارة الصحة لتشمل الوحدات الصحية بكل من الطالبية والكونيسة وأبوالنمرس ونزلة السمان وزنين.

وأشار مدير مديرية الصحة، إلى أنه تم إضافة 11 مركز آخر بإدارات أكتوبر وأطفيح والبدرشين والهرم والوراق وبولاق الدكرور وشمال الجيزة ومركزين بالعياط للقيام بتحليل فيروس "C" وقياس الضغط والوزن والسكر ووصل إجمالي المترددين على المراكز حتى الآن إلى 2634 مواطنا.