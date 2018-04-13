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الوطن

مجلس مدينة الطور يشن حملة لتسمية شوارع المدينة

منذ 30 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
مجلس مدينة الطور يشن حملة لتسمية شوارع المدينة

لافتات تسمية الشوارع التي انتقضها المواطنين

أعلن المحاسب فوزي همام، رئيس مدينة طور سيناء، أن الوحدة المحلية للمدينة شنت حملة لتسمية جميع شوارع المدينة سواء كانت شوارع فرعية أو رئيسية موضحا أن الهدف من ذلك هو إضفاء شكل حضاري للمدينة وحتى يتم تحديد عناوين المواطنين بشكل دقيق وتسهل الوصول إليهم خاصة أن معظم أحياء المدينة متباعدة.

وأكد أن العام القادم سيتم افتتاح جامعة الملك سلمان بطور سيناء وبالتالي سيتواجد آلاف الطلاب وأعضاء من هيئة التدريس بالمدينة لذا تم تحديد أسماء الشوارع جميعا حتى يتعرف الطلاب والوافدين على المناطق والأحياء السكنية.

وأوضح أن أسماء الشوارع هي لرموز مصرية في مجالات مختلفة كما تم وضع لافتات بأسماء الأحياء أمام كل حي حتى يعرف الزوار وأهل المدينة أسماء الأحياء خاصة أن هناك أحياء جديدة تم إنشائها مثل النصر والشروق.

في نفس السياق انتقد بعض المواطنين الترجمة الموجودة باللغة الإنجليزية على اللافتات الخاصة بالأحياء والشوارع لأنها بها أخطاء فادحة وطالبوا بأن يشترك في تسمية الشوارع باللغة الإنجليزية متخصصين من التربية والتعليم.

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