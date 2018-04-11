انقطاع مياه الشرب عن مدينة الطور في جنوب سيناء

أعلن المهندس جمال عبدالصبور رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء، أن شركة الكهرباء بالمحافظة أرسلت مرسوما يفيد اعتزامها بإجراء صيانة دورية لخطوط الكهرباء اليوم الأربعاء، بمنطقة آبار سهل القاع ما سيسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر مساء، وسوف يترتب على ذلك عدم ضخ المياه للوحدات السكنية بجميع أحياء المدينة.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب عبر تصريحات صحفية، أنه في حالة استمرار انقطاع التيار الكهربائي خلال الفترة المسائية سيسبب انقطاع المياه على مدار اليوم كاملا، لذلك نهيب بجميع المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه تحسبا لأي طوارئ.