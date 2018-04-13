لافروف: على أمريكا انتظار نتائج فريق تحقيقات حظر الأسلحة الكيميائية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الحكومة الهولندية سوف تتفهم موقفنا في حال توجيه ضربات لسوريا من الجانب الأمريكي.

وأضاف وزير خارجية روسيا، خلال مؤتمرا صحفيا جمع بينه وبين نظيره الهولندي، أن سبب توجيه الضربات لسوريا هو الادعاء باستخدام الأسلحة الكيماوية، وفي هذه الحالة لا بد من الانتظار لنتائج فريق التحقيقات الخاص بحظر الأسلحة الكيمائية.

وتابع لافروف، أن الحكومة السورية عبرت عن رغبتها في استقبال فريق، ونأمل أن يزور الفريق دوما، وخبرائنا لم بعثروا على أي دليل حتى الأن باستخدام سوريا السلاح الكيماوي.