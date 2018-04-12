منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترسل تقريرها إلى روسيا بشأن "سكريبال"

أكمل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دراسة الحادث الذي وقع في سالزبوري، وسلموا تقريرهم لبريطانيا، وسيرسلونه، اليوم، إلى جميع الدول الأعضاء، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" في إشارة إلى وزارة الخارجية البريطانية.

وقال ممثل الوزارة: "وفقا للاجراءات المتبعة، أعطونا النسخة النهائية من التقرير كدولة، بناء على طلب قد صدر منها".

وأضاف "طلبنا منهم تعميم النص، غدا، على الدول المشاركة في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك روسيا، ونشر الاستنتاجات الرئيسية بحيث يمكن للجميع رؤيتها.

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرجي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، فاقدين الوعي عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من مارس الماضي.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك"، فيما ينفي الجانب الروسي ذلك بشكل قاطع.