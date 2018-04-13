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الوطن

ضبط خفير خصوصي اعتدى على زوجته بسكين بقليوب

منذ 19 دقيقة
كتب: حسن صالح
ضبط خفير خصوصي اعتدى على زوجته بسكين بقليوب

مديرية امن القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط خفير خصوصي لاتهامه بالاعتداء على زوجته بسكين بسبب الخلافات الزوجية تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى المقدم علاء عطية، رئيس مباحث قسم قليوب، إخطارا من مستشفى قليوب بإصابة "كريمة. ع" ربة منزل بجرح قطعي نافذ بالصدر وتم تحويلها لمستشفى بنها الجامعي وحجزها للعلاج ولا يمكن استجوابها.

أخطر اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، وانتقل اللواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي، وبسؤال شقيقها اتهم زوجها "محمد. ع" خفير خصوصي بالتعدي عليها بالضرب بآله حادة (سكين) محدثا إصابتها بسبب خلافات زوجيه بينهما.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5 أحوال قسم قليوب تاريخه ملحقا للمحضر الأصلي وجاري العرض على النيابة.

 

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