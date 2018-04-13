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الوطن

ضبط 4001 متهم هارب من أحكام وتحصيل 150 ألف جنيه كغرامات فورية بالغربية

منذ 17 دقيقة
كتب: أحمد فتحي
ضبط 4001 متهم هارب من أحكام وتحصيل 150 ألف جنيه كغرامات فورية بالغربية

ضبط 4001 متهم هارب من أحكام وتحصيل 150010 جنيها كغرامات فورية بالغربية

تمكنت المباحث الجنائية بالغربية، اليوم، من ضبط 4001 متهم هارب من أحكام وتحصيل 150010 جنيهات كغرامات فورية في حملات أمنية لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون على مستوى المحافظة.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي وقوات من الشرطة السرية والنظامية في مجال تنفيذ الأحكام ضبط (1) حكم في جنائية و1269 حكما في جنح الحبس الجزئي والمستأنف و 2663 حكما في الغرامات و68  حكما في مخالفات وبلغ إجمالي الأحكام 4001 حكم وإجمالي المبالغ المتحصلة  150010 جنيهات غرامات فورية وحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة للتحقيق.

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