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الوطن

تحرير 21 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات في حملات أمنية بالغربية

منذ 11 دقيقة
كتب: أحمد فتحي
تحرير 21 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات في حملات أمنية بالغربية

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم، من تحرير 21 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات في حملات أمنية بشوارع قرى ومراكز طنطا والمحلة وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين على مستوى المحافظة.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء زكريا عباس، حكمدار مديرية الأمن، يفيد بنتائج الحملات الأمنية التي أسفرت في مجال جهود إدارة الحماية المدنية حرر 12 بلاغ حريق متنوع و7 مخالفات في مجال الوقاية من أخطار الحريق وعدد 2 سيارة متروكة وحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة للتحقيق.

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