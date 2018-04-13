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الوطن

الرئيس البرتغالي يصل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للقاء البابا

منذ 55 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة
الرئيس البرتغالي يصل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للقاء البابا

البابا تواضروس

وصل الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، إلى الكاتدرائية المرقسية في العباسية، قبل قليل، حيث استقبله البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي في الكاتدرائية، في إطار زيارته الرسمية إلى مصر، والتي بدأت مساء الأربعاء الماضي.

ويعد ذلك أول لقاء بين البابا والرئيس البرتغالي، ومن المقرر أن يتناول اللقاء العلاقات المصرية البرتغالية، ودور الكنيسة القبطية في مصر وانتشارها في العالم، والتعرف على تاريخ الكنيسة، وسيقوم البابا في نهاية اللقاء بتقديم هدية تذكارية للرئيس البرتغالي بمناسبة تلك الزيارة.

كما يزور الرئيس البرتغالي الكنيسة البطرسية بالعباسية الملحقة بالكاتدرائية، والتي شهدت تفجيرا انتحاريا في نهاية 2016.

وتشهد الكاتدرائية إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت قوات الأمن بمحيط الكاتدرائية، واستعانت وزارة الداخلية بالكلاب البوليسية والبوابات الإلكترونية للتأمين، ووضعت الحواجز الحديدية بمحيطها وخاصة من ناحية شارع رمسيس، واستعانت قوات الأمن بأجهزة كشف المعادن في تطهير الكاتدرائية ومحيطها بأكملها، ومنعت دخول السيارات أو الوقوف بجوارها، مع التأكد من هوية كل الأشخاص الداخلين للكاتدرائية.

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