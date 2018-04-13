بالصور| حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في الحامول

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، برئاسة المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ببعض المناطق.

استهدفت الحملة التي شارك فيها كل من فوقي حسن، رئيس قرية التفتيش، العاملين في القسم الهندسي ومعدات الوحدة المحلية ومجلس المدينة عددا من التعديات على أملاك الدولة.

أسفرت الحملة عن إزالة عددا من حالات التعدي على أملاك الدولة عبارة عن بناء المخالف على حرم جسر ترعة الشراقوة بقرية 8 المعمورة بمساحة 90 مترا مما تسبب في عدم القدرة على تطهير الترعة وإهدار مياه الري، تم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه وحتى مستوى سطح الأرض وتسليم الموقع لجهة الولاية وهي هندسة الري.