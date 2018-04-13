الكشف على 1347 مواطنا بالمجان في قافلة طبية ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم الجمعة، عن عقدها قافلة طبية مجانية بقرية طما فيوم التابعة لمركز إهناسيا غرب بني سويف، على مدار يومين الخميس والجمعة، للكشف على 1347 مواطنا بالمجان بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتو محمد حجازي منسق القوافل العلاجية، والدكتور محمد خلف مسؤول الإمداد الطبي بمديرية الصحة.

وتضمنت القافلة، تنظيم ندوات تثقيف صحية وتنظيم أسرة لأهالي القرى، بالإضافة إلى إجراء تحويل للمستشفيات، ما بين عمليات جراحية ونفقة دولة وإجراء إشاعات وتحاليل.

وتضمنت القافلة إحالة 3 مرضى للمستشفيات، واستخراج7 قرارات علاج على نفقة الدولة، وإجراء تحاليل طبية لـ56 حالة بمعمل الدم، وإجراء تحاليل بمعمل الطفيليات لـ44 حالة.