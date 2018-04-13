حلقتان على نهاية كتابة مسلسل "رحيم" لـ ياسر جلال

يواصل الفنان ياسر جلال تصوير مسلسه الجديد "رحيم"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وقال محمد إسماعيل أمين مؤلف رحيم لـ"الوطن"، بدأت كتابة أولى حلقات العمل الدرامي، فور انتهاء عرض مسلسل "ظل الرئيس" دون توقف، ويتبقى حلقتين وانتهى من كتابة العمل كاملاً.

"رحيم" من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، وبطولة ياسر جلال واللبنانية نور، ومحمد رياض وطارق عبدالعزيز ودنيا عبدالعزيز والراقصة دينا وإيهاب فهمي وصبري فواز وحسن حسني وسامي مغاوري وكارولين عزمي ومنى فاروق وتوني ماهر وكريم سرور وإسلام شوقي وياسمين غيث.