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الوطن

"عليا الحج": تراجع أعداد المتقدمين للعمرة 30% مقارنة بالعام الماضي

منذ 17 دقيقة
كتب: عبده أبوغنيمة
"عليا الحج": تراجع أعداد المتقدمين للعمرة 30% مقارنة بالعام الماضي

صورة معتمرين "أرشيفية"

كشف ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، تراجع أعداد المواطنين المصريين المتقدمين للعمرة الموسم الحالي بنحو 30%، بالمقارنة بالعام الماضي.

وأضاف تركي لـ"الوطن"، أن تراجع الأعداد يعود إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها غالبية الأسر المصرية، فضلا عن الرسوم المالية التي فرضتها كل من مصر والسعودية على مكرري العمرة، ما رفع سعر البرنامج لمبالغ لا يستطيع المواطن البسيط تحملها.

وتوقع عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ألا تتعدى أعداد المعتمرين 500 ألف معتمر، والتي حددتها وزارة السياحة كحصة لمصر من العمرة هذا العام.

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