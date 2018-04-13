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الوطن

القبض على شاب بتهمة الشروع في قتل والدته

منذ 43 دقيقة
كتب: محمود الجارحي وجيهان عبد العزيز
القبض على شاب بتهمة الشروع في قتل والدته

اللواء عصام سعد

ألقت مباحث الجيزة القبض على شاب بتهمة الشروع في قتل والدته وضربها بزجاجة فارغة، وأفادت التحريات أن المتهم يعاني من مرض نفسي.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بأن المجني عليها "فوزية.ب" 70 سنة أصيبت بجرح قطعي بالرقبة في حالة خطرة ولا يمكن استجوابها.

وتحرر محضرًا بالواقعة عقب القبض على نجلها وأحاله اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية إلى النيابة العامة.

 

 

 

وبإجراء التحريات تبين أن ابن المجنى عليها "سيف.ر" مريض نفسى اعتدى عليها بزجاجة فارغة، مما أسفر عن إصابتها، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقي.

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