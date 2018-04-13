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الوطن

رئيس أبورديس: توصيل الكهرباء لتجمع أبوغراقد بالطاقة الشمسية خلال شهر

منذ 36 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
رئيس أبورديس: توصيل الكهرباء لتجمع أبوغراقد بالطاقة الشمسية خلال شهر

لجنة لمعانية الموقع

أكد احمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة أبورديس، أنه جاري إنارة تجمع أبوغراقد بالكامل، باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية، والبدء في تنفيذ المشروع اعتبارًا من غدًا السبت، وتستغرق مدة تنفيذ المشروع شهر فقط.

وأوضح أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، كلف الشركة بهذا المشروع لخدمة أهالي تجمع غراقد.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس المدينة اليوم، لتجمع واداي أبوغرادق تمهيدًا لتنفيذ مشروع إنارة التجمع، ورافقه لجنة من مهندسي شركة شنيدر للطاقة المتجددة.

وعاينت اللجنة موقع العمل بالتجمع على الطبيعة لوضع التصور النهائي للبدء في تنفيذ توصيل التيار الكهربائي إلى التجمع.

وشملت متابعة رئيس المدينة تفقد مزرعة غراقد والاطمئنان على مستوى العمل بها.

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