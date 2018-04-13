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الوطن

وزير التعليم العالي يتفقد أعمال تطوير مبنى الإدارة المركزية للطلاب

منذ 16 دقيقة
كتب: أميرة فكري
وزير التعليم العالي يتفقد أعمال تطوير مبنى الإدارة المركزية للطلاب

وزير التعليم العالي في زيارة لمبنى الطلاب الوافدين

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، المقر الإداري لوزارة التعليم العالي وأعمال تطوير مبنى الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بحي السفارات بمدينة نصر.

وخلال الجولة التفقدية وجه الوزير بتطوير العمل بمقر الإدارة وتحديثه على أرقى مستوى والتوسع في نظام الأرشيف الإلكتروني، وكذلك تطوير العمل بالإدارة بنظام الإدارة الإلكترونية التي تتسم بالكفاءة والسرعة والدقة، مطالبا بإنهاء نظام التعامل الورقي بقدر المستطاع، وتسهيل الخدمات التعليمية والإدارية والثقافية والاجتماعية التي تقدمها الوزارة سواء للطلاب المصريين والوافدين، ووجه بتجهيز الإدارة بشبكة إنترنت قوية تسمح بتقديم خدمات مميزة للطلاب الوافدين ومتابعتهم دراسيا.

وتابع عبدالغفار، تطورات العمل بمشروع تخصيص مقر دائم ومجهز للطلاب الوافدين، وتطوير مركز تعليم اللغة العربية للوافدين التابع للوزارة، على أن يتم تجهيز به معملا إلكترونيا لتدريس اللغة العربية عن بعد، مشيرًا إلى أن مبنى الطلاب الوافدين يشمل (3) أدوار تضم مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ويتكون من قاعات تدريس ومعامل لغات ومكتبة، والإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين ويضم استراحات للطلاب الوافدين وأنظمة لخدمة الطلاب الوافدين وشاشات عرض ومكاتب إدارية، وكذلك الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين والإدارة العامة لأنشطة الطلاب الوافدين ويضم قاعات اجتماعات ومكاتب إدارية ووحدة حسابية لصرف مستحقات الطلاب الوافدين المقيدين على منح دراسية.

وكذلك خدمة عملاء للرد على استفسارات الطلاب الوافدين في الحال، كما يضم أيضا المبنى إدارة تختص بأنشطة الطلاب الوافدين ونادي الطلاب الوافدين الذي يقدم أنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية بالجامعات والمعاهد والمختلفة. وشدد الوزير على مراعاة الدقة في التنفيذ وعمل التجهيزات التكنولوجية اللازمة لتسهيل العمل بالمركز الذي يستقبل العديد من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات يوميا لتعليمهم اللغة العربية.

وعلى هامش الزيارة التقى عبدالغفار، والعديد من الطلاب الوافدين الدارسين للغة العربية واستمع إلى تقييمهم لمستوى الخدمة المقدمة لهم، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين وتشجيعهم على الدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية، مشدداً على أهمية تيسير الإجراءات لهم، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

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