تسجيل الدخول

الوطن

"المالية": نستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 5.8% بموازنة 2018/2019

منذ 23 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
"المالية": نستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 5.8% بموازنة 2018/2019

عمرو الجارحى وزير المالية - أرشيفية

أعلنت وزارة المالية فى البيان المالي التمهيدي بموازنة 2018/2019 إنها تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.8%، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%.

وأصدرت وزارة المالية البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019 وذلك للعام الثالث على التوالي حيث يعرض البيان  للإطار الاقتصادى المحلي والخارجي وكذلك أهم الافتراضات التي بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، إضافة لأهم البرامج الاجتماعية والسياسات التي تعكسها الموازنة.

ويلقي البيان الضوء على السياسات المنفذة خلال السنوات السابقة ونتائجها، كما يلقي نظرة مستقبلية على تقديرات الموازنة العامة على المدى المتوسط.

أخبار متعلقة

الحكومة توافق علي الموازنة العامة الجديدة وترفعها للبرلمان

الحكومة توافق علي الموازنة العامة الجديدة وترفعها للبرلمان
"خطة النواب": ننتظر إرسال الموازنة الجديدة.. ومناقشتها تحتاج 60 يوما

"خطة النواب": ننتظر إرسال الموازنة الجديدة.. ومناقشتها تحتاج 60 يوما
شريف إسماعيل: الاتفاق على سعر الدولار والبترول في الموازنة الجديدة

شريف إسماعيل: الاتفاق على سعر الدولار والبترول في الموازنة الجديدة
شريف إسماعيل: 17 مليار جنيه لتطوير الصرف الصحي في الموازنة الجديدة

شريف إسماعيل: 17 مليار جنيه لتطوير الصرف الصحي في الموازنة الجديدة
وكيل "خطة النواب": الحكومة تسلم البرلمان مشروع الموازنة الجديدة اليوم

وكيل "خطة النواب": الحكومة تسلم البرلمان مشروع الموازنة الجديدة اليوم
رئيس الوزراء: تحديد سعر الدولار عند 17.25 جنيه في الموازنة الجديدة

رئيس الوزراء: تحديد سعر الدولار عند 17.25 جنيه في الموازنة الجديدة
ما تأثير تحديد سعر الدولار عند 17.25 جنيه في الموازنة الجديدة؟

ما تأثير تحديد سعر الدولار عند 17.25 جنيه في الموازنة الجديدة؟

التعليقات

قرعة مواجهات «نصف نهائي الأبطال»

أحدث الأخبار

انفوجرافيك| التفاصيل الكاملة لخطة الطروحات الحكومية في البورصة

انفوجرافيك| التفاصيل الكاملة لخطة الطروحات الحكومية في البورصة

إقبال كبير من "البيطريين" بانتخابات التجديد النصفي في الدقهلية

إقبال كبير من "البيطريين" بانتخابات التجديد النصفي في الدقهلية

ترامب عن كتاب" كومي": كاذب وشرف لي إقالته

ترامب عن كتاب" كومي": كاذب وشرف لي إقالته

تنفيذ 50 ألف و872 حكما قضائيا في المحافظات خلال 24 ساعة

تنفيذ 50 ألف و872 حكما قضائيا في المحافظات خلال 24 ساعة

البدوي لرئيس الوفد الجديد: سأكون سندا لك وأوصيك بشباب وسيدات الحزب

البدوي لرئيس الوفد الجديد: سأكون سندا لك وأوصيك بشباب وسيدات الحزب

اختيارات الوطن

نصف نهائي دوري الأبطال| مواعيد مواجهتي «ليفربول وروما» و«بايرن ميونيخ وريال مدريد»

نصف نهائي دوري الأبطال| مواعيد مواجهتي «ليفربول وروما» و«بايرن ميونيخ وريال مدريد»

تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على قرض "مستورة" من "بنك ناصر"

تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على قرض "مستورة" من "بنك ناصر"

النيابة: 10 أمناء شرطة "سربوا" معلومات أمنية لتجار مخدرات بـ"الأميرية"

النيابة: 10 أمناء شرطة "سربوا" معلومات أمنية لتجار مخدرات بـ"الأميرية"

الصناعات الخشبية بلمسة أنثوية: النجارة للستات

الصناعات الخشبية بلمسة أنثوية: النجارة للستات

ديكورات منزلية من الصدف لأصحاب الذوق الرفيع: أجمل وأرخص

ديكورات منزلية من الصدف لأصحاب الذوق الرفيع: أجمل وأرخص

الأكثر قراءة

عاجل