"المالية": نستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 5.8% بموازنة 2018/2019

أعلنت وزارة المالية فى البيان المالي التمهيدي بموازنة 2018/2019 إنها تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.8%، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%.

وأصدرت وزارة المالية البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019 وذلك للعام الثالث على التوالي حيث يعرض البيان للإطار الاقتصادى المحلي والخارجي وكذلك أهم الافتراضات التي بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، إضافة لأهم البرامج الاجتماعية والسياسات التي تعكسها الموازنة.

ويلقي البيان الضوء على السياسات المنفذة خلال السنوات السابقة ونتائجها، كما يلقي نظرة مستقبلية على تقديرات الموازنة العامة على المدى المتوسط.