"المالية": الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية شاملة

قالت وزارة المالية، إن موازنة العام المالي الجديد 2018/2019 تستهدف مواصلة جهودها التي بدأت عام 2016 من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل، ويهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادي، وبما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال زيادة معدلات النمو والتشغيل، وزيادة قيمة ونسبة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية.

وأضافت في البيان المالي التمهيدي للموازنة الجديدة، أنه سيتم التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، وتحديث الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطنين، فضلاً عن التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي الموجه للفئات الأولى بالرعاية.