تسجيل الدخول

الوطن

الأزهر يندد باستمرار جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني

منذ 21 دقيقة
كتب: سعيد حجازي
الأزهر يندد باستمرار جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني

الاحتلال الإسرائيلي

ندد الأزهر باستمرار قمع قوات الاحتلال الصهيوني للمتظاهرين السلميين من أبناء الشعب الفلسطيني، للجمعة الثالثة على التوالي، ما أوقع مئات الجرحى، وسط صمت وتخاذل دولي.

وأشار الأزهر إلى أن جرائم الاحتلال لم تقتصر فقط على البشر، بل امتدت لتشمل المقدسات، بعدما أقدم المستوطنون الصهاينة على إحراق أحد مساجد بلدة عقربا، جنوب نابلس، وكتابة عبارات عنصرية على جدرانه، ما يؤكد إصرار الاحتلال على المضي قدما في استهداف الإنسان والأرض والمقدسات في فلسطين المحتلة.

واشاد الأزهر، بصمود الشعب الفلسطيني ونضاله الباسل من أجل تحرير أرضه وحماية مقدساته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، سائلًا الله تعالى أن "يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

أخبار متعلقة

محافظ غزة: إسرائيل ظنت أن كبار الشعب الفلسطيني سيموتون وصغاره سينسون

محافظ غزة: إسرائيل ظنت أن كبار الشعب الفلسطيني سيموتون وصغاره سينسون
مكرم محمد أحمد: فتح وحماس وراء ضياع حقوق الشعب الفلسطيني

مكرم محمد أحمد: فتح وحماس وراء ضياع حقوق الشعب الفلسطيني
مأمون أبو شهلا: ثلث الشعب الفلسطيني تحت خط الفقر

مأمون أبو شهلا: ثلث الشعب الفلسطيني تحت خط الفقر
شباب "المؤتمر" يدين الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

شباب "المؤتمر" يدين الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

التعليقات

قرعة مواجهات «نصف نهائي الأبطال»

أحدث الأخبار

انفوجرافيك| التفاصيل الكاملة لخطة الطروحات الحكومية في البورصة

انفوجرافيك| التفاصيل الكاملة لخطة الطروحات الحكومية في البورصة

إقبال كبير من "البيطريين" بانتخابات التجديد النصفي في الدقهلية

إقبال كبير من "البيطريين" بانتخابات التجديد النصفي في الدقهلية

ترامب عن كتاب" كومي": كاذب وشرف لي إقالته

ترامب عن كتاب" كومي": كاذب وشرف لي إقالته

تنفيذ 50 ألف و872 حكما قضائيا في المحافظات خلال 24 ساعة

تنفيذ 50 ألف و872 حكما قضائيا في المحافظات خلال 24 ساعة

البدوي لرئيس الوفد الجديد: سأكون سندا لك وأوصيك بشباب وسيدات الحزب

البدوي لرئيس الوفد الجديد: سأكون سندا لك وأوصيك بشباب وسيدات الحزب

اختيارات الوطن

نصف نهائي دوري الأبطال| مواعيد مواجهتي «ليفربول وروما» و«بايرن ميونيخ وريال مدريد»

نصف نهائي دوري الأبطال| مواعيد مواجهتي «ليفربول وروما» و«بايرن ميونيخ وريال مدريد»

تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على قرض "مستورة" من "بنك ناصر"

تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على قرض "مستورة" من "بنك ناصر"

النيابة: 10 أمناء شرطة "سربوا" معلومات أمنية لتجار مخدرات بـ"الأميرية"

النيابة: 10 أمناء شرطة "سربوا" معلومات أمنية لتجار مخدرات بـ"الأميرية"

الصناعات الخشبية بلمسة أنثوية: النجارة للستات

الصناعات الخشبية بلمسة أنثوية: النجارة للستات

ديكورات منزلية من الصدف لأصحاب الذوق الرفيع: أجمل وأرخص

ديكورات منزلية من الصدف لأصحاب الذوق الرفيع: أجمل وأرخص

الأكثر قراءة

عاجل