الأزهر يندد باستمرار جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني

ندد الأزهر باستمرار قمع قوات الاحتلال الصهيوني للمتظاهرين السلميين من أبناء الشعب الفلسطيني، للجمعة الثالثة على التوالي، ما أوقع مئات الجرحى، وسط صمت وتخاذل دولي.

وأشار الأزهر إلى أن جرائم الاحتلال لم تقتصر فقط على البشر، بل امتدت لتشمل المقدسات، بعدما أقدم المستوطنون الصهاينة على إحراق أحد مساجد بلدة عقربا، جنوب نابلس، وكتابة عبارات عنصرية على جدرانه، ما يؤكد إصرار الاحتلال على المضي قدما في استهداف الإنسان والأرض والمقدسات في فلسطين المحتلة.

واشاد الأزهر، بصمود الشعب الفلسطيني ونضاله الباسل من أجل تحرير أرضه وحماية مقدساته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، سائلًا الله تعالى أن "يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".