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الوطن

محافظ غزة: إسرائيل ظنت أن كبار الشعب الفلسطيني سيموتون وصغاره سينسون

منذ 24 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
محافظ غزة: إسرائيل ظنت أن كبار الشعب الفلسطيني سيموتون وصغاره سينسون

غزة

قال إبراهيم أبو النجا محافظ غزة، إن هناك مؤامرة على الأمة العربية، وما يحدث الآن في سوريا أكبر دليل على ذلك، وستدفع الأمة العربية الثمن باهظا، وعلى العالم أن يعي جيدا أن الحرب ستطول الجميع، وأن المشروع الصهيوني يستهدف أمتنا والحرب ستنتشر وبوادرها بدأت تنتشر وأقول للعالم ابتعدوا عنا ولا تقتربوا منا.

وأضاف محافظ غزة، خلال مداخلة هاتفية له لقناة "إكسترا نيوز"، أنه على العالم كله أن يقف لمواجهة ما يحدث لتجنب الحرب العالمية الثالثة، مشيرا إلى أن العالم يقف مع فلسطين في حقهم للعودة لديارهم، ونطالب العالم أخذ قرارات ملزمة لإسرائيل.

وأكد أبو النجا، أن إسرئيل لا تريد أن تسمع صوتا للفلسطينيين، وأن القيادات الإسرائيلية كانت تعتقد أن كبار الشعب الفلسطيني سيموتون وصغاره سينسون، ولكن الأحفاد هم من يخرجون على مرأى ومسمع الجميع، والإسرائيليون يزعجهم ذلك، ولذلك يستخدمون القوة المفرطة ضد شباب الفلسطينيين.

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