غدا.. وزير الأوقاف يلتقي الواعظات لتنفيذ خطة رمضان الدعوية

يلتقي الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، غدًا، بواعظات الأوقاف عقب صلاة الظهر، بديوان عام وزارة الأوقاف.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم، أن اللقاء بهدف إشراك الواعظات في خطة شهر رمضان المعظم الدعوية، للاستفادة من جهودهن المتميزة في مجال الدعوة خلال الشهر الفضيل من خلال الدروس الدعوية بمصليات السيدات.

كما يناقش معهن ترتيبات المعسكر التثقيفي الذي يقام لهن أواخر الأسبوع المقبل، وأوائل الأسبوع الذي يليه بمدينة الإسكندرية، ويتم التركيز فيه على شرح أحكام الصيام وبخاصة في المسائل التي تخص المرأة في فقه الصيام، إضافة إلى أحكام ومسائل الصيام العامة، ومنهاج المسلمة والمسلمة في هذا الشهر الفضيل .