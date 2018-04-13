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الوطن

إصابة 968 فلسطينا في المواجهات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة

منذ 36 دقيقة
كتب: وكالات
إصابة 968 فلسطينا في المواجهات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة

مواجهات في يوم الجمعة الثالث للاحتجاجات الفلسطينية قرب حدود غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن 968 مواطنا أصيبوا بالرصاص وبحالات اختناق في المواجهات التي دارت في خمسة مناطق من قطاع غزة وهي رفح، وخانيونس، والبريج، وشرق غزة، وشرق جباليا.

وأشارت إلى استشهاد المواطن إسلام حرز الله، 28 عاما، وإصابة المئات في المواجهات التي وقعت على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة في الجمعة الثالثة من مسيرات العودة.

وقال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة إن الشاب حرز الله استشهد متأثرا بجراح أصيب بها اليوم، شرق مدينة غزة، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأصيب الشاب حرز الله برصاص الاحتلال في البطن لينقل إلى مستشفى الشفاء حيث أعلن استشهاده.

وباستشهاد الشاب حرز الله يرتفع عدد الشهداء الذي ارتقوا منذ انطلاق تظاهرات العودة في الثلاثين من الشهر الماضي إلى 33.

وأشارت الصحة إلى أن من بين المصابين اثنين من الصحفيين أصيبا بالرصاص، و14 من الطواقم الطبية التي تعمل في المكان.

واشتعلت المواجهات عقب صلاة الجمعة حيث تدفق عشرات الألاف من الفلسطينيين إلى الحدود بعد أداء الصلاة في مخيمات العودة. 

وحمل المشاركون أعلام فلسطين واحرقوا أعلام إسرائيل وأشعلوا النار في إطارات السيارات.

وتمكن عدد من الشبان من سحب السياج الفاصل الذي وضعته قوات الاحتلال داخل حدود قطاع غزة إلى داخل مخيمات العودة.

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