وزير الأوقاف: نحتاج لقراءة جديدة للتراث والثقافة لنصل لفهم صحيح للدين

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الرحمة هي سمة الإسلام الذي لا يدعو للقتل وسفك الدماء، مضيفا "نحن بحاجة إلى قراءة جديدة لتراثنا وثقافتنا لفهم صحيح الدين".

وهنأ الوزير الشعب المصري بذكرى الإسراء والمعراج، داعيا المصريين لمساندة بلدهم ودعم القيادة السياسية في طريقها نحو التقدم والرقي.

واستنكر جمعة في كلمته باحتفالية ذكري الإسراء والمعراج الممارسات الصهونية مشيرا إلى أن بيت المقدس سيعود إلى المسلمين من جديد قريبا.

وأشار يجب على العلماء ألا يتركوا الساحة الدعوية والمنابر للمتشددين والمتنطعين.