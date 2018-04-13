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"أرامكو السعودية" أعلى الشركات العالمية ربحا بـ33.8 مليار دولار

منذ 28 دقيقة
كتب: وكالات
"أرامكو السعودية" أعلى الشركات العالمية ربحا بـ33.8 مليار دولار

شركة "أرامكو" السعودية-صورة أرشيفية

ذكرت وكالة بلومبيرج الأمريكية للأنباء، اليوم الجمعة، أن "أرامكو السعودية"، أكبر شركة نفط في العالم، حققت أعلى صافي أرباح بلغت بـ33.8 مليار دولار في النصف الأول من 2017.

وأضافت أنها اطلعت على البيانات المالية للشركة، وأن أرباحها تضعها في مرتبة الأعلى ربحا في العالم، متفوقة بسهولة على عمالقة الولايات المتحدة الأمريكية، مثل شركة أبل، وبنك جي بي مورغان، وشركة النفط العملاقة إكسون موبايل،وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وقبل عامين، أعلنت المملكة اعتزامها طرح 5 بالمائة من أسهم "أرامكو" للاكتتاب العام، خلال 2018، بهدف استخدام الأموال المتحصلة من الطرح في تنويع الاقتصاد، الذي تضرر جراء التراجع الحاد في أسعار النفط عالميا.

وسيكون جزء من الطرح، وفق المخطط، في البورصة المحلية "تداول"، وهي الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 180 شركة موزعة على 20 قطاعا. فيما ستطرح بقية الحصة، بواقع 5 بالمائة، في بورصة أو بورصتين عالميتين، وفق تصريحات سابقة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وللظفر بحصة من طرح "أرامكو" تتنافس كبرى البورصات العالمية، وبينها: نيويورك، وناسداك الأمريكية، لندن، وطوكيو، وهونغ كونغ، ويورنتو الكندية، وبورصة سنغافورة، وفق رصد للأناضول.

وترجح تقديرات أن هذا الطرح سيكون الأضخم في العالم، متفوقا على اكتتاب شركة التسوق الإلكتروني "علي أكسبرس".وتشير تقديرات إلى أن حصيلة الطرح ستبلغ 100 مليار دولار، استنادا إلى القيمة المقدرة لشركة "أرامكو"، والبالغة تريليوني دولار.

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