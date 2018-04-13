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الوطن

رنا سماحة: "كنت بحب واحد غاب عني يوم رجع متجوز"

منذ 19 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
رنا سماحة: "كنت بحب واحد غاب عني يوم رجع متجوز"

رنا سماحة

قالت المطربة الشابة رنا سماحة، إنها انتهت من تسجيل ألبومها الجديد، والذي يتضمن 10 أغاني من ضمنها "بيننا خير" التي صورت الفيديو كليب الخاص بها خلال تكريمها كأفضل مطربة شابة في الشرق الأوسط بأمريكا، على أن يُطرح بعد عيد الفطر المبارك مباشرة.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الجمعة في مصر" مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة "mbc مصر" أن تجاربها العاطفية أفلام هندي"، متابعة "كان في مشروع ارتباط مع واحد.. وغاب عني يوم تاني يوم رجع متجوز".

وتابعت أن كلمة "رجل" لا تعني جنس الشخص، وإنما تعني أن يكون الإنسان مسؤولا عن كلمته ويتحمل المسؤولية "وضهر وسند".

وأوضحت أنها تعاونت في الألبوم مع عدد من الشعراء منهم أحمد علي موسى وتامر حسين وأحمد حسن راؤول وهشام صادق وأسامة محرز، ومن الملحنين محمد الصاوي وتومة.

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