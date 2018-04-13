ضبط 3 من أصحاب المخابز بتهمة التلاعب في حصص الدقيق والخبز بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم من ضبط 3 من أصحاب المخابز بتهمة التلاعب في حصص الدقيق والخبز، وذلك في حملة تموينية مكبرة بالمحلة الكبرى.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "أمير. س."، صاحب مخبز بشارع الترعة بثان المحلة، بالتلاعب في كميات الدقيق المنصرفة للمخبز، وتبين استيلائه على 79 جوال دقيق زنة الجوال 50 كيلوجرام، من الحصة المنصرفة للمخبز في المحضر 2 أحوال قسم مباحث تموين المحلة.

كما ضبط "بسكوته. م. ا"، صاحبة مخبز بلدي بشارع سكة زفتي بثان المحلة، مقيمة بذات الناحية، لقيامها بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جرام، فى الرغيف الواحد في المحضر 3 أحوال قسم مباحث تموين المحلة.

كما ضبط "عبده. م. ع"، صاحب مخبز بلدي بمنطقة منشية البكري بثان المحلة، مقيم بذات الناحية، لقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن في المحضر 4 أحوال قسم مباحث تموين المحلة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.