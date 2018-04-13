انطلاق ورشة الديكور السينيمائي في مهرجان الإسماعيلية

عقد على هامش فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الإسماعيلية السينمائي برئاسة الناقد عصام زكريا ورشة "ديكور سينمائي" cinema Art Directing" من تنظيم الإدارة العامة للإنتاج تحت إشراف المونتيرة منار حسني الورشة بإشراف مهندس الديكور شادي العناني وموجهة لكل صناع السينما ( إخراج - تصوير - ديكور - مونتاج نور - رسوم متحركة ).

وتهدف الورشة إلى إتاحة الفرصة للتعرف على المناحي الإبداعية المختلفة التي تصاحب تحويل النص الدرامي إلى عناصر مرئية.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي انطلقت فعالياته الأربعاء الماضي بحضور وزير الثقافة إيناس عبدالدايم، والفريق مهاب مميش، ومحافظ الإسماعيلية، اللواء يس طاهر، وعدد كبير من النقاد والسينمائيين.

المهرجان يقام برئاسة الناقد والكاتب الصحفي عصام زكريا، وينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل.