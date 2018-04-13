تسجيل الدخول

الوطن

انطلاق ورشة الديكور السينيمائي في مهرجان الإسماعيلية

منذ 55 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
انطلاق ورشة الديكور السينيمائي في مهرجان الإسماعيلية

ورشة الديكور في مهرجان الإسماعيلية

عقد على هامش فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الإسماعيلية السينمائي برئاسة الناقد عصام زكريا ورشة "ديكور سينمائي" cinema Art Directing" من تنظيم الإدارة العامة للإنتاج تحت إشراف المونتيرة منار حسني الورشة بإشراف مهندس الديكور شادي العناني وموجهة لكل صناع السينما ( إخراج - تصوير - ديكور - مونتاج نور - رسوم متحركة ).

وتهدف الورشة إلى إتاحة الفرصة للتعرف على المناحي الإبداعية المختلفة التي تصاحب تحويل النص الدرامي إلى عناصر مرئية.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي انطلقت فعالياته الأربعاء الماضي بحضور وزير الثقافة إيناس عبدالدايم، والفريق مهاب مميش، ومحافظ الإسماعيلية، اللواء يس طاهر، وعدد كبير من النقاد والسينمائيين.

المهرجان يقام برئاسة الناقد والكاتب الصحفي عصام زكريا، وينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل.

أخبار متعلقة

مهرجان الإسماعيلية يناقش فيلم حياة "rok bicek" المقيم في أستراليا

مهرجان الإسماعيلية يناقش فيلم حياة "rok bicek" المقيم في أستراليا
خالد عبدالجليل: دور علي أبوشادي في مهرجان الإسماعيلية لا يقبل الشك

خالد عبدالجليل: دور علي أبوشادي في مهرجان الإسماعيلية لا يقبل الشك
إيناس عبدالدايم تطالب بوضع جدول زمني لعمليات تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ

إيناس عبدالدايم تطالب بوضع جدول زمني لعمليات تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ
إيناس عبدالدايم تتفقد أعمال التطوير بـ"ثقافة شرم الشيخ"

إيناس عبدالدايم تتفقد أعمال التطوير بـ"ثقافة شرم الشيخ"
بالصور| إيناس عبدالدايم تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

بالصور| إيناس عبدالدايم تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

التعليقات

قرعة مواجهات «نصف نهائي الأبطال»

أحدث الأخبار

إياد نصار: أتعرض لمواقف محرجة في المنزل

إياد نصار: أتعرض لمواقف محرجة في المنزل

تامر حسني يحيي حفل افتتاح مهرجان جامعة بدر.. غدا

تامر حسني يحيي حفل افتتاح مهرجان جامعة بدر.. غدا

بالأسماء.. المؤشرات النهائية لنتيجة انتخابات التجديد النصفي بالبيطريين

بالأسماء.. المؤشرات النهائية لنتيجة انتخابات التجديد النصفي بالبيطريين

المستشار الإعلامي للحكومة السورية: أمريكا تبحث عن ذرائع لاستهدافنا

المستشار الإعلامي للحكومة السورية: أمريكا تبحث عن ذرائع لاستهدافنا

فيديو| سلحفاة نادرة تتنفس من أعضائها التناسلية معرضة للإنقراض

فيديو| سلحفاة نادرة تتنفس من أعضائها التناسلية معرضة للإنقراض

اختيارات الوطن

بالفيديو| مدير مستشفى يروي تفاصيل الاعتداء عليه: "اضربت واتكلبشت".. و"الصحة" ترد

بالفيديو| مدير مستشفى يروي تفاصيل الاعتداء عليه: "اضربت واتكلبشت".. و"الصحة" ترد

نصف نهائي دوري الأبطال| مواعيد مواجهتي «ليفربول وروما» و«بايرن ميونيخ وريال مدريد»

نصف نهائي دوري الأبطال| مواعيد مواجهتي «ليفربول وروما» و«بايرن ميونيخ وريال مدريد»

تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على قرض "مستورة" من "بنك ناصر"

تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على قرض "مستورة" من "بنك ناصر"

النيابة: 10 أمناء شرطة "سربوا" معلومات أمنية لتجار مخدرات بـ"الأميرية"

النيابة: 10 أمناء شرطة "سربوا" معلومات أمنية لتجار مخدرات بـ"الأميرية"

الصناعات الخشبية بلمسة أنثوية: النجارة للستات

الصناعات الخشبية بلمسة أنثوية: النجارة للستات

الأكثر قراءة

عاجل