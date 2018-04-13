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الوطن

القدس عاصمة للسياحة العربية لعام 2018

منذ 48 دقيقة
كتب: وكالات
القدس عاصمة للسياحة العربية لعام 2018

صورة أرشيفية

أعلنت المنظمة العربية للسياحة اختيار القدس عاصمة للسياحة العربية لعام 2018.

وأوضح بندر بن فهد الفهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة أن اختيار القدس عاصمة للسياحة العربية لعام 2018م جاء بناءً على مقترح تقدمت به المنظمة العربية للسياحة، خلال اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته العشرين، التي عقدت في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية في ديسمبر 2017، وموافقة المجلس على المقترح، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

ووجه الفهيد شكره للأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الرئيس الفخري للمنظمة العربية للسياحة، لدعم ومتابعة هذا القرار.

وأكد أن اختيار القدس عاصمة للسياحة العربية يعكس اهتمام المنظمة والمجلس الوزاري العربي للسياحة بإبراز مكانة القدس التاريخية والدينية وترسيخ مكانتها في الذاكرة العربية، وربط المواطن العربي بها، كما يجسد اهتمام القادة العرب بمدينة القدس التي ستبقى عربية الهوية والانتماء، مشيرا إلى هذه المناسبة السنوية التي تقام كل عام في عاصمة عربية تشهد العديد من الفعاليات السياحية والتراثية التي تبرز أهمية المدينة سياحيا وتاريخيا.

وعقبت وزيرة السياحة، رولا معايعة، على هذا الإعلان، مشيرة إلى أهمية القدس بالنسبة للعالم العربي وأن القدس كانت وما زالت وستبقى عربية فلسطينية.

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