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الوطن

هاني رمزي: "راضيت أهلي لما مثلت محامي خلع.. واقتبست الشخصية من أبويا"

منذ 44 دقيقة
كتب: أحمد عنتر
هاني رمزي: "راضيت أهلي لما مثلت محامي خلع.. واقتبست الشخصية من أبويا"

هاني رمزي

قال الفنان هاني رمزي، إن عائلته بها أكثر من 90 يعملون في سلك المحاماة أو القضاء، مضيفا: عيلتنا فيها أكتر من 90 في المحاماة والقضاء، يعني اللي بيترشح نقيب للمحامين لازم ياخد موافقة العيلة".

وأضاف رمزي، خلال استضافته ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "سي بي سي"، أن والده بكى بسبب دخوله مجال الفن وابتعاده عن المحاماة، متابعا "والدي بكى لما عرف إني داخل التمثيل، لأني ابنه الكبير وكان عايزني أمسك مكتب المحاماة بتاعه".

واستطرد: :أبويا كان محب للفن والمسرح، ولما رحت مسرحية شاهد مشافش حاجة معاه قلتله عايز أمثل زي الأطفال اللي في المسرحية"، مضيفا: "راضيت أهلي لما مثلت محامي خلع"، واقتبست الشخصية من أداء أبويا في المحكمة".

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