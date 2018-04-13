المستشار الإعلامي للحكومة السورية: أمريكا تبحث عن ذرائع لاستهدافنا

أشاد عبد القادرعزوز، المستشار الإعلامي للحكومة السورية، بالقيادة المصرية والإعلام المصري لتضامنه مع الشعب السوري ضد حملة عدوان ظالمة تستهدف سوريا وشعبها.

وأضاف "عزوز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منه فاروق في برنامج "مساء دريم"، اليوم الجمعة، أن الولايات في مخططها تبحث عن جرائم لاستهداف سوريا والمنطقة العربية، وأعادت طرح ذريعة الهجوم الكيماوي، رغم أن كل المؤشرات تشير إلى أن سوريا أوفت بجميع التزاماتها ولا تستخدم الأسلحة الكيماوية.

وأكد أن سوريا ليست بحاجة إلى السلاح الكيماوي، مشيرا إلى أنها تحقق انتصارات على الجماعات الإرهابية، ولا أحد يصدق ما يُقال.

وتابع أنه لا أحد يستطيع أن يتوقع ما يمكن أن يحدث في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن أي استهداف لن يغير إرادة سوريا أو تماسك مؤسساتها، وسيزيد من فاتورة الحرب والدمار.

وأشار إلى أن الدول الكبرى قادرة على الحروب، لكن لن تستطيع الانتصار على شعب صاحب حق وقضية مشروعة.