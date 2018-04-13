انقلاب سيارة عروسين بمدخل مدينة طنطا

شهد طريق "مصر - الإسكندرية" الزراعي بمدخل مدينة طنطا، انقلاب سيارة عروسين، ما أدى إلى إصابتهما بكدمات، بالإضافة إلى إصابة سائق السيارة بجروح، وجرى نقلهم إلى المستشفى الجامعي بطنطا.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة عروسين أمام كازينو كارليتو، بطريق "مصر - الإسكندرية" الزراعي بمدخل مدينة طنطا، ما أدى إلى إصابتهما بجروح وكدمات علاوة على إصابة السائق "عبدالرحمن مجدي"، بجرح قطعي في الرأس، وجروح في الوجه، وكدمات متفرقة بكل أنحاء جسمه، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقى العلاج.

وشهد المكان الذي وقع به الحادث عدة حوادث قبل ذلك، آخرها مصرع 3 طالبات في كلية الطب العام قبل الماضي.