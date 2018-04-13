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الوطن

"أوقاف قنا" تحتفل بليلة الإسراء والمعراج بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي

منذ 45 دقيقة
كتب: رجب آدم
"أوقاف قنا" تحتفل بليلة الإسراء والمعراج بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي

احتفال اوقاف قنا

شهد اللواء أيمن السيسي، سكرتير عام محافظة قنا، اليوم، الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي، بحضور الأستاذ الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، والشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، ولفيف من القيادات الدينية، والتنفيذية، والأمنية، والشعبية بالمحافظة.

وتناول الشيخ محمد الطراوي، في كلمته خلال الاحتفال، أهمية رحلة الإسراء والمعراج والدروس المستفادة من تلك المناسبة العطرة، وذكر أن الرسول الكريم علمنا من ذلك الحدث العظيم مدى ثباته على المبدأ وسعيه بإصرار نحو بلوغ الهدف ومواصلة الطريق، مع الأخذ بالأسباب وضرب أروع الأمثلة حين قابل الشر بالخير والقطيعة بالوصل والسيئة بالحسنة.

وفي كلمته تحدث  الشيخ عبيد عبداللاه، مدير منطقة وعظ قنا، عن دور رحلة الإسراء والمعراج في ترسيخ الإيمان، وتوضيح أهمية الصلاة وعظمتها ومكانتها في الدين الإسلامي، وجرى التحدث عن سماحة الدين الإسلامي الحنيف الذي يحث على وحدة الصف والمحبة والسلام بين الجميع ونبذ الفرقة.

وتقدم سكرتير عام المحافظة نائبا عن محافظ قنا، بالتهنئة إلى الحضور وجموع أبناء المحافظة بمناسبة ذكري ليلة الإسراء والمعراج وقرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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