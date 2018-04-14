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الوطن

عبد الغفور: "كنت خجولة في بداياتي.. وابني كان شايفني مهزقة"

منذ 43 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
عبد الغفور: "كنت خجولة في بداياتي.. وابني كان شايفني مهزقة"

ريهام عبد الغفور

قالت الفنانة ريهام عبد الغفور، إنها دخلت المجال الفني في سن 19 سنة، مشيرة إلى أنها كانت خجولة في بداية مشوارها الفني.

وأضافت عبد الغفور، خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسري ببرنامج "أنا وأنا" المذاع عبر فضائية "أون إي" أن الإحباطات التي تعرضت لها بعد ذلك في مشوارها الفني كانت سببا في أن تكون أقوى نسبيا عما كانت عليه.

وأشارت إلى أنها خلال حوارها مع ابنها منذ 3 أو 4 سنوات قال لها "مشكلتك أنك بتسيبي الناس تدوس عليكي"، متابعة: "الكلمة دي جرحتني وحسيت بإن إذا كان ابني شايفني مهزقة والناس بتدوس عليا يبقى هنا لازم أعمل وقفة مع نفسي".  

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