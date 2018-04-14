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الوطن

صوامع قنا تستقبل 11 ألف طن قمح محلي

اليوم AM 12:23
كتب: رجب آدم
صوامع قنا تستقبل 11 ألف طن قمح محلي

دراس القمح

واصلت الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، التابعة لجهاز خدمات القوات المسلحة، والشركة اليابانية في المراشدة عمليات توريد القمح إلى صوامع الترامسة والمراشدة.

وبحسب بيان رسمي، تم توريد 11 ألفا و434 طنا و970 كيلوجرام من محصول القمح لصوامع المراشدة والترامسة بالمحافظة، قادمة من مزارع الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي بشرق العوينات التابعة للقوات المسلحة، والشركة اليابانية من مزارعها في منطقة المراشدة بقنا.

وقال ممدوح بكار، وكيل وزارة التموين في قنا، إن سعر أردب القمح 600 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.5 قيراط، و585 جنيها للأردب درجة نقاوة 23 قيراطا، و570 للأردب درجة نقاوة 22.5 قيراط، على أن يبدأ موسم التوريد للمزارعين الأحد المقبل.

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