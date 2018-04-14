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الوطن

وزير النقل يستقل قطار من شراونة إدفو ليتابع حركة القطارات بأسوان

اليوم AM 12:25
كتب: عبد الله مشالي
وزير النقل يستقل قطار من شراونة إدفو ليتابع حركة القطارات بأسوان

"وزير النقل" يستقل قطار من شراونة إدفو ليتابع حركة القطارات بأسوان

استقل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مساء أمس، أحد القطارات المتجهة من محطة الشراونة شمال محافظة أسوان إلى محطة إسنا التابعة لمحافظة الأقصر، وذلك لاستكمال جولاته التفقدية للمنطقة الجنوبية لسكك الحديدية.

وتابع عرفات، حركة سير القطارات من وإلى محافظة أسوان، ورافقه خلالها المهندس شعبان محمود، رئيس المنطقة الجنوبية لسكة حديد أسوان.

وتفقد الوزير بلوك سكة حديد محطة الشراونة بإدفو وكيفية التعامل مع مرور مجموعة من القطارات منها قطار 2009 المتجه من أسوان إلى القاهرة.

وشدد الوزير على ضرورة اليقظة التامة للعاملين بالسكة الحديد واتباع تعليمات الأمن والسلامة خلال فترة العمل مع ضرورة المتابعة المستمرة من قيادات المنطقة.

 

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