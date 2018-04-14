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الوطن

محافظ البحر الأحمر يشهد احتفالية الإسراء والمعراج بالغردقة

منذ 24 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
محافظ البحر الأحمر يشهد احتفالية الإسراء والمعراج بالغردقة

الاحتفال

شهد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، مساء الجمعة، والتي نظمتها مديرية أوقاف البحر الأحمر بالتنسيق مع المحافظة، وذلك عقب صلاة العشاء بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة.

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف خطبة أشار فيها إلى الدروس والعبر المستفادة من إسراء ومعراج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تلاها ابتهالات دينية، احتفالا بهذه الذكرى العطرة، وقدم سيادته التهنئة لجميع الحضور داعيا الله بمناسبة هذه الذكرى العطرة، أن يرزق مصر الأمن والرخاء والتقدم.

وحضر الاحتفالية، اللواء عصام الليثي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ رفعت ثابت وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، وقيادات الأزهر والأوقاف بالمحافظة، والأجهزة التنفيذية والأمنية، وعدد من مواطني وأهالي المحافظة.

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