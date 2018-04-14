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الوطن

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي العاشر لتكنولوجيا النانو بالغردقة

منذ 24 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي العاشر لتكنولوجيا النانو بالغردقة

المؤتمر

شهد اللواء عصام الليثي السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، مساء الجمعة، فعاليات المؤتمر الدولي العاشر لتكنولجيا النانو بمدينة الغردقة، الذي ينظمه المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بالتعاون مع الجامعة المصرية الروسية كممثليين لجمهورية مصر العربية وجامعة إيجفسك التكنولوجية الروسية ممثلة لجمهورية روسيا الاتحادية، وذلك بمشاركة كبرى الجامعات الروسية والأجنبية.

ورحب الليثي بجميع الحضور، معربًا عن سعادته البالغة بإقامة مثل هذه المؤتمرات العلمية على أرض مدينة الغردقة، عروس البحر الأحمر، وموجها الشكر لجميع القائمين على فعاليات هذا المؤتمر.

ويشارك في فعاليات هذا المؤتمر العديد من الدول العربية والأجنبية، بالإضافة إلى جمهورية روسيا الاتحادية وسينشر الأبحاث المميزة في المجلات العلمية العالمية.

وعلى هامش المؤتمر، أهدى المنظمون درع المؤتمر لمحافظ البحر الأحمر، ومن محاور المؤتمر "تحضير وتطبيقات جزيئات النانو، وتقييم وتوصيف المواد النانومترية، والمركبات ومواد التشييد والمواد المسامية النانومترية، واستخدام المواد النانومترية في التنبؤ بالمخاطر وتصنيع المجسات، والدهانات والأغلفة والبوليمرات والأسطح والأغشية النانومترية والنانو تكنولوجي في العمارة وأغراض الطاقة والبيئة وتكنولوجيا الاستدامة والخالية من التلوث والحماية من الحريق باستخدام النانو تكنولوجي".

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