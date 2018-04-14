تسجيل الدخول

الوطن

"أصدقاء الشرطة" تنعى الشهيد النقيب الصيرفي بأسوان

اليوم AM 02:16
كتب: عبد الله مشالي
"أصدقاء الشرطة" تنعى الشهيد النقيب الصيرفي بأسوان

الشهيد نقيب الشرطة عبدالرحمن الصرفي معاون مباحث مركز شرطة كوم أمبو

نعت جمعية أصدقاء الشرطة والشعب بأسوان، أمس، والذي استشهد مساء أمس، في مداهمة أمنية على وكر مخدرات بقرية فطيرة التابعة لدائرة المركز.

وجاء في البيان "تنعى الجمعية المصرية لأصدقاء الشرطة والشعب بأسوان شهيد الشرطة بأسوان النقيب عبدالرحمن الصيرفي أثناء مأمورية ضبط مخدرات بمركز كوم إمبو بأسوان، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وندعو الله أن يكون من الشهداء الأبرار وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وشهدت قرية فطيرة التابعة لدائرة مركز شرطة كوم إمبو، مساء أمس، اشتباكات بالأسلحة النارية بين رجال الأمن بمركز شرطة كوم إمبو وبعض الخارجين على القانون من أحد أوكار تجارة المخدرات بالمنطقة، مما أدى لاستشهاد نقيب شرطة ونقلت الجثة لمشرحة كوم إمبو المركزي وإصابة نقيب آخر ونقله لمستشفى كوم إمبو المركزي للعلاج.

تلقى اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان، إخطارا من العميد أحمد يونس مأمور مركز شرطة كوم إمبو، باستشهاد نقيب الشرطة عبدالرحمن الصيرفي، 25 سنة، معاون مباحث مركز شطة كوم إمبو، وإصابة عدد من رجال الشرطة من بينهم النقيب عبدالرحمن جابر معوض، وذلك في مداهمة أمنية على أحد أوكار المخدرات في قرية فطيرة التابعة لدائرة مركز كوم إمبو، وأمر بسرعة انتقال قيادات الأمن بالمديرية ودعم المأمورية الشرطية بمزيد من رجال الأمن والتعامل السريع مع الواقعة.

نقل المصابون لمستشفى أسوان الجامعي للعلاج، ونقل المتوفي لمشرحة كوم إمبو تحت تصرف النيابة.

أخبار متعلقة

الصورة الأولى للضابط شهيد "الداخلية" بقرية "فطيرة" في أسوان

الصورة الأولى للضابط شهيد "الداخلية" بقرية "فطيرة" في أسوان
ضبط أحد المتهمين في استشهاد معاون مباحث كوم أمبو بأسوان

ضبط أحد المتهمين في استشهاد معاون مباحث كوم أمبو بأسوان
عاجل| مصادر: استشهاد نقيب شرطة في مداهمة أمنية بأسوان

عاجل| مصادر: استشهاد نقيب شرطة في مداهمة أمنية بأسوان
مديرية أمن أسوان: تنفيذ 600 حكم ضمن حملات أمنية متفرقة

مديرية أمن أسوان: تنفيذ 600 حكم ضمن حملات أمنية متفرقة
مدير أمن أسوان: تنفيذ 231 حكما متنوعا

مدير أمن أسوان: تنفيذ 231 حكما متنوعا
"أمن أسوان" توفر سيارة لكفيف أراد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

"أمن أسوان" توفر سيارة لكفيف أراد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

التعليقات

قرعة مواجهات «نصف نهائي الأبطال»

أحدث الأخبار

عاجل| ترامب: سنستخدم جميع أسلحة الردع ضد النظام السوري

عاجل| ترامب: سنستخدم جميع أسلحة الردع ضد النظام السوري

عاجل| أمريكا تقرر توجيه ضربة عسكرية لسوريا

عاجل| أمريكا تقرر توجيه ضربة عسكرية لسوريا

بث مباشر لخطاب ترامب والضربة العسكرية في سوريا

بث مباشر لخطاب ترامب والضربة العسكرية في سوريا

"أصدقاء الشرطة" تنعى الشهيد النقيب الصيرفي بأسوان

"أصدقاء الشرطة" تنعى الشهيد النقيب الصيرفي بأسوان

بـ"الفول السوداني والبخور" جنون التسول يطارد السائحين

بـ"الفول السوداني والبخور" جنون التسول يطارد السائحين

اختيارات الوطن

بالفيديو| مدير مستشفى يروي تفاصيل الاعتداء عليه: "اضربت واتكلبشت".. و"الصحة" ترد

بالفيديو| مدير مستشفى يروي تفاصيل الاعتداء عليه: "اضربت واتكلبشت".. و"الصحة" ترد

نصف نهائي دوري الأبطال| مواعيد مواجهتي «ليفربول وروما» و«بايرن ميونيخ وريال مدريد»

نصف نهائي دوري الأبطال| مواعيد مواجهتي «ليفربول وروما» و«بايرن ميونيخ وريال مدريد»

تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على قرض "مستورة" من "بنك ناصر"

تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على قرض "مستورة" من "بنك ناصر"

النيابة: 10 أمناء شرطة "سربوا" معلومات أمنية لتجار مخدرات بـ"الأميرية"

النيابة: 10 أمناء شرطة "سربوا" معلومات أمنية لتجار مخدرات بـ"الأميرية"

الصناعات الخشبية بلمسة أنثوية: النجارة للستات

الصناعات الخشبية بلمسة أنثوية: النجارة للستات

الأكثر قراءة

عاجل