"أصدقاء الشرطة" تنعى الشهيد النقيب الصيرفي بأسوان

نعت جمعية أصدقاء الشرطة والشعب بأسوان، أمس، والذي استشهد مساء أمس، في مداهمة أمنية على وكر مخدرات بقرية فطيرة التابعة لدائرة المركز.

وجاء في البيان "تنعى الجمعية المصرية لأصدقاء الشرطة والشعب بأسوان شهيد الشرطة بأسوان النقيب عبدالرحمن الصيرفي أثناء مأمورية ضبط مخدرات بمركز كوم إمبو بأسوان، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وندعو الله أن يكون من الشهداء الأبرار وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وشهدت قرية فطيرة التابعة لدائرة مركز شرطة كوم إمبو، مساء أمس، اشتباكات بالأسلحة النارية بين رجال الأمن بمركز شرطة كوم إمبو وبعض الخارجين على القانون من أحد أوكار تجارة المخدرات بالمنطقة، مما أدى لاستشهاد نقيب شرطة ونقلت الجثة لمشرحة كوم إمبو المركزي وإصابة نقيب آخر ونقله لمستشفى كوم إمبو المركزي للعلاج.

تلقى اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان، إخطارا من العميد أحمد يونس مأمور مركز شرطة كوم إمبو، باستشهاد نقيب الشرطة عبدالرحمن الصيرفي، 25 سنة، معاون مباحث مركز شطة كوم إمبو، وإصابة عدد من رجال الشرطة من بينهم النقيب عبدالرحمن جابر معوض، وذلك في مداهمة أمنية على أحد أوكار المخدرات في قرية فطيرة التابعة لدائرة مركز كوم إمبو، وأمر بسرعة انتقال قيادات الأمن بالمديرية ودعم المأمورية الشرطية بمزيد من رجال الأمن والتعامل السريع مع الواقعة.

نقل المصابون لمستشفى أسوان الجامعي للعلاج، ونقل المتوفي لمشرحة كوم إمبو تحت تصرف النيابة.