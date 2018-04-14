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الوطن

بالفيديو| عبدالغفور: "لو جوزي اتجوز عليا هاخرب بيته"

منذ 38 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
بالفيديو| عبدالغفور: "لو جوزي اتجوز عليا هاخرب بيته"

ريهام عبد الغفور

قالت الفنانة ريهام عبدالغفور، إنها تفضل أن يخبر الزوج زوجته حال زواجه بأخرى، ويعطيها المجال للاختيار ولها الحق في أن تقبل أو ترفض.

وأضافت عبدالغفور، خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسري ببرنامج "أنا وأنا" المذاع عبر فضائية "أون إي" أنها ليست ضد أن يتزوج الزوج بغير زوجته لأن الشرع حلل له 4 زيجات ولكن ليس دون علم زوجته.

وأشارت إلى أنها لو اكتشفت أن زوجها تزوج عليها سيجرحها ذلك الأمر جدا، متابعة "بس أنا باعذر الراجل اللي بيعمل كده لأنه بالتأكيد هو عمل كده عشان فيه سبب دفعه لكده.. بس لو اكتشفت أن جوزي اتجوز عليا هاخرب بيته عشان مافيش سبب حاليا لأنه يعمل كده".

 

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