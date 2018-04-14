تعرف على صواريخ ترامب "الجميلة الذكية" المستخدمة في العدوان ضد سوريا

ذكرت "سكاي نيوز" نقلا عن وكالة رويترز للأنباء، على لسان مسؤول أمريكي، إن قوات الجيش الأمريكي استخدمت صواريخ كروز من طراز توماهوك في غاراتها في سوريا، التي بدأت مع الساعات الأولى من صباح اليوم، والتي تشارك فيها بريطانيا وفرنسا، ردا على هجوم يعتقد أن تنفيذه قد تم بالأسلحة الكيميائية واستهدف المدنيين في دوما السورية.

وفي السابع من أبريل العام الماضي، استخدمت واشنطن 70 صاروخا موجها من نفس الطراز في غارتها على القاعدة الشعيرات الجوية في حمص السورية.

ويوم الأربعاء الماضي، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على موقع "تويتر" توعد فيها روسيا قائلا إن الصواريخ "قادمة" لضرب سوريا، وستكون "جميلة وجديدة وذكية"، وردا على ذلك قالت روسيا، إن صواريخ ترامب يجب أن تستهدف "الإرهابيين" وليس "الحكومة الشرعية" في دمشق.

ورصدت "الوطن" 10 معلومات عن صواريخ "توماهوك"، التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في هجومها، منذ قليل.

1- يتم إطلاقها من غواصات وسفن كبيرة، ويسير الصاروخ نحو هدفه بسرعة 880 كلم في الساعة، ويمكن أن يبلغ مداه 2500 كلم حسب الأنواع، ويصل أهدافه بدقة محددة لا تتجاوز بضعة أمتار.

2- يمكن أن يحلق على علو يتراوح بين 15 و100 متر عن الأرض ويتكيف مع تضاريسها ليبقى خفيا قدر الإمكان.

3- الصاروخ يزن 1.5 طن مزود بشحنة ناسفة تبلغ 450 كلجم، ويمكن تزويده برأس نووي.

4- البحرية الأمريكية طلبت آلافا من هذه الصواريخ من شركة "جنرال دايناميكس" ثم من شركة "رايثيون" التي تولت إنتاجه.

5- يتراوح سعر الصاروخ الواحد بين 600 ألف و2.1 مليون دولار.

6- الصاروخ الذي وضع في الخدمة في 1983، استخدام للمرة الأولى في 17 يناير 1991 في عملية "عاصفة الصحراء" على العراق.

7- استخدمت صواريخ "توماهوك" ضد العراق في يونيو 1993، ردا على محاولة اعتداء تعرض لها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش.

8- استخدمت في سبتمبر 1996 ردا على هجوم الرئيس العراقي صدام حسين على كردستان العراقية.

9- في سبتمبر 1995 أطلق 13 صاروخ "توماهوك" من الطراد "يو أس أس نورماندي" على بطاريات صربية مضادة للطيران في منطقة بانيا لوكا بالبوسنة.

10- يخضع صاروخ توماهوك لعملية تحديث دائمة، والنموذج الأخير منه يمكنه الدوران حول هدفه قبل إصابته.