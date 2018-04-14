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الوطن

استخدمت بحرب الخليج.. المقاتلة "تورنادو" سلاح بريطانيا في ضرب سوريا

اليوم AM 06:53
كتب: محمد شنح
استخدمت بحرب الخليج.. المقاتلة "تورنادو" سلاح بريطانيا في ضرب سوريا

تورنادو

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، أن 4 طائرات من طراز "تورنادو" شاركت في الضربة العسكرية، التي شاركت فيها بجانب الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا على أهداف في سوريا، ردا على هجوم يعتقد أن تنفيذه قد تم بالأسلحة الكيميائية واستهدف المدنيين في دوما السورية.

 

- "تورنادو" طائرة قتالية متعددة المهام، من إنتاج أوروبي تشترك فيه ألمانيا وايطاليا وبريطانيا.

- دخلت الطائرة تورنادو الخدمة في القوات الجوية الملكية البريطانية منذ عام 1980.

- تستخدم طائرة تورنادو بالدرجة الأولى في المهمات الهجومية، ولكن هناك نماذج منها طورت لأغراض الاستطلاع والاعتراض الجوي.

- تتكون الطائرة من محركين نفاثين، وقادرة على الهجوم ليلا ونهارا وفي جميع الأحوال الجوية وعلى ارتفاع منخفض.

- سرعة طائرة التورنيدو ذات المحركين 990 ميل في الساعة، والمدى القتالي 863 ميلا وحمولتها تزيد عن 18,000 رطل حسب المهمة الموكلة لها.

- يملك سلاح الجو البريطاني نحو 125 طائرة "تورنادو"، ويليه سلاح الجو الألماني بـ121 طائرة، كما يملك سلاح الجو السعودي 82 طائرة.

- طائرة تورنادو لها أنواع مختلة، لكل نوع مميزات ومهام يختلف بها عن الآخر، ومن هذه الأنواع: "جي آر 4، و جي آر 4 آيه، آي دي إس تورنادو، وإي سي آر تورنادو".

- الطائرة مزودة بصواريخ مضادة للرادار وقنابل paveway المسيرة باشعة ليزر وصواريخ sea eagle المضادة للسفن، إضافة الى صواريخ جو-جو من طراز sidewinder، كما تحمل الطائرة مدفعين من عيار 27 ملم.

- يوجد منها نسخة بحرية يمكنها العمل على متن حاملات الطائرات.

- شاركت التورنادو في حرب الخليج الأولى، واستخدمت في عدد من المهمات الخطرة التي تقتضي التحليق على ارتفاعات منخفضة جدا.

- يبلغ سعر الطائرة التورنادو الواحدة 24 مليون دولار.

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