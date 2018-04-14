جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بالسويس للمستشفى العام

تفقد الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة بالسويس، منتصف ليلة أمس الجمعة، المستشفى العام، في جولة مفاجئة حيث بدء جولته بتفقد قسم الأشعة التشخيصية، وقد تم التأكد من وجود الطبيب النوباتجي وفنين الأشعة متواجدين وفقاً للجدول المعتمد من مدير القسم للاطمئنان على سلامة أجهزة الأشعة المقطعية وجهاز الرنين المغناطيسي وأجهزة الموجات الصوتية وانتظام العمل بهم وعدم وجود أعطال، والتأكد من أن الخدمة المقدمة لمرضى الطوارئ بالمجان.

ومر وكيل وزارة الصحة، على بنك الدم الإقليمي والتأكد من وجود رصيد كافي من كافة مكونات الدم من جميع الفصائل وتواجد النوباتجيات من الأطباء والفنيين.

كما تفقد قسم الغسيل الكلوي وقد استطلع رأي بعض المرضى في مستوى الخدمة المقدمة وجودتها، وعما إذا كان هناك مشكلات تواجههم في أثناء الجلسات أم لا وقد وجد نسبة عالية من الرضى لدى المرضى، ووعدهم بالعمل المستمر مع الأطباء ومدير المستشفى لتقديم أفضل خدمة علاجية لهم.

وتأكد لبيب من توافر المستلزمات الطبية الخاصة بالمركز وسلامة جميع ماكينات الغسيل الكلوي التي تخدم المرضى وكفاءتها وإصلاح الأعطال أول بأول إن وجدت.