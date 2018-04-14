تعرف على طائرة "رافال" المشاركة في "العدوان الثلاثي" ضد سوريا

شاركت فرنسا في "العدوان الثلاثي" على سوريا، بجانب الولايات المتحدة وبريطانيا، على خلفية الهجوم الكيماوي المزعوم ضد دوما، وكانت طائرات "رافال" الفرنسية من أبرز المقاتلات المشاركة في العدوان.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن الطائرة الحربية رافال.

- طائرة مقاتلة فرنسية متعددة المهام من الجيل "الرابع والنصف".

- صنعتها شركة داسو أفياسيون وكشف عنها في ديسمبر 2000.

- تخدم كمقاتلة متعددة المهام في القوات الجوية الفرنسية.

- أبدت عدة دول اهتمامها بالطائرة لكن لم توقع أي صفقة لبيعها حتى عام 2015.

- صنع منها 290 طائرة حتى الآن تستخدم في القوات الجوية الفرنسية.

- يبلغ وزنها بدون حمولة 9,500 كجم ووزنها عند الإقلاع الأقصى فيصل إلى 24,000 كجم.

- تبلغ سرعتها القصوى في الأرتفاعات العالية 2,000 كم في الساعة.

- صالحة للاستخدام على متن حاملات الطائرات وتستخدمها البحرية الفرنسية ويستخدمها سلاح الجوي الفرنسي من طراز الـC.

- بالطائرة رادار نوع RBE2 قادر على تعقب 40 طائرة في وقت واحد والاشتباك مع 8 طائرات دفعة واحدة واكتشاف الطائرات التي تحلق تحت الطائرة.

- أنظمة حرب إليكترونية نوع Spectra Thales.

- بالطائرة نظام كهروبصري من النوع SAGEM OSF، للبحث الحراري وتتبع الأهداف.