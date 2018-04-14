"الإليزيه" ينشر فيديو مشاركة طائرات "رافال" في العدوان على سوريا

نشر موقع الرئاسة الفرنسي على حسابه الرسمي على "تويتر" فيديو للحظة انطلاق الطائرات الفرنسية من طراز "رافال" للمشاركة في الضربات العسكرية، التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية، ضد مواقع وأهداف عسكرية في سوريا.

من جهته أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أمر بتدخل عسكري في سوريا جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال ماكرون: "لا يمكننا التغاضي عن الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية التي تمثل خطرا على الشعب السوري وأمننا المشترك". مضيفًا أن الهجوم سيقتصر على منشآت الأسلحة الكيميائية في سوريا على حسب زعمه.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم، القوات الأمريكية بتوجيه عدة ضربات دقيقة لمواقع عسكرية داخل سوريا قال إنها تحوي أسلحة كيماوية، وقالت تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا إنه لابديل عن استخدام القوة العسكرية ضد سوريا، فيما أمر إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي قواته بشن ضربات على سوريا.

واستهدفت الضربات مستودعات للجيش في مدينة حمص، ومطار المزة ومركز البحوث في برزة بدمشق، كما أعلن "البنتاجون" أنهم أطلقوا من 100 إلى 120 صاروخا، وأشار التليفزيون السوري إلى أنهم أسقطوا 13 صاروخا في منطقة الكسوة.

فيما اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أن ضرب سوريا "إهانة لبوتين"، وأنها جاءت في الوقت الذي كان لدى سوريا فرصة للسلام.