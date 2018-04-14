إعلامي إيراني: طهران سمحت لروسيا باستخدام مجالها الجوي

قال حسين داليريان، رئيس تحرير الأخبار العسكرية في وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، إن طهران سمحت للمقاتلات الروسية باستخدام المجال الجوي الإيراني والتزود بالوقود من قاعدة "نوجه" الجوية بمحافظة همدان.

وذكر "داليريان"، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أمس الجمعة، أن "إيران سمحت، بناء على طلب من روسيا، استخدام مقاتلاتها أجواء بلادنا، وحتى الهبوط في قاعدة نوجه الجوية من أجل التزود بالوقود"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف داليريان، المعروف بقربه من الحرس الثوري، أن ألكساند لافرنتيف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من نقل الطلب إلى طهران.

وأوضح أن الطلب تم نقله إلى الحكومة الإيرانية خلال اجتماع بين المبعوث الروسي والأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني.