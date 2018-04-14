تعرف على المناطق التي استهدفتها الضربات الأمريكية في سوريا

ذكرت مصادر عسكرية سورية أن الضربة الأمريكية التي استمرت أقل من ساعة استهدفت نحو 10 مواقع في سوريا تركز معظمها في دمشق وريفها وفي حمص وسط البلاد.

وأفاد موقع "روسيا اليوم"، بأن المناطق المستهدفة في سوريا هي:

- الحرس الجمهوري لواء 105 دمشق.

- قاعدة دفاع جوي في جبل قاسيون.

- مطار المزة العسكري في دمشق.

- مطار الضمير العسكري.

- البحوث العلمية برزة دمشق.

- البحوث العلمية جمرايا ريف دمشق.

- اللواء 41 قوات خاصة ريف دمشق.

- مواقع عسكرية قرب الرحيبة في القلمون الشرقي ريف دمشق.

- مواقع في منطقة الكسوة في ريف دمشق.

واستهدف القصف أيضا مركز البحوث العلمية في ريف حماة، كما طال مستودعات تابعة للجيش في حمص.

ونفت مصادر عسكرية حسب وسائل إعلام رسمية تعرض مطار دمشق الدولي للقصف، فيما تؤكد مصادر متفرقة تصدي الدفاعات الجوية السورية للهجوم وإسقاطها عشرات الصواريخ في المناطق التي طالتها الضربة.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم، القوات الأمريكية بتوجيه عدة ضربات دقيقة لمواقع عسكرية داخل سوريا قال إنها تحوي أسلحة كيماوية، وقالت تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا إنه لابديل عن استخدام القوة العسكرية ضد سوريا، فيما أمر إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي قواته بشن ضربات على سوريا.

واستهدفت الضربات مستودعات للجيش في مدينة حمص، ومطار المزة ومركز البحوث في برزة بدمشق، كما أعلن "البنتاجون" أنهم أطلقوا من 100 إلى 120 صاروخا، وأشار التليفزيون السوري إلى أنهم أسقطوا 13 صاروخا في منطقة الكسوة.

فيما اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أن ضرب سوريا "إهانة لبوتين"، وأنها جاءت في الوقت الذي كان لدى سوريا فرصة للسلام.